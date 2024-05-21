Раньери покинет «Кальяри» по окончании сезона и завершит тренерскую карьеру

Клаудио Раньери покинет пост главного тренера «Кальяри» по окончании текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

72-летний специалист возглавил «островитян» в январе 2023 года. В нынешнем розыгрыше серии А команда из Сардинии занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Клуб гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе за тур до конца чемпионата.

По информации итальянских СМИ, в ближайшее время Раньери объявит о завершении тренерской карьеры, длившейся 38 лет.

В ходе карьеры Раньери стал чемпионом Англии во главе «Лестера», обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА с «Валенсией», победителем Кубка и Суперкубка Италии с «Фиорентиной». В 2016 году специалист был признан тренером года по версии ФИФА.