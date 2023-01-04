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Италия

Сегодня, 09:33

Раньери рассказал, что его настойчиво звали возглавить «Кальяри»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери рассказал о своей работе в клубе. В конце декабря 2022 года он возглавил команду.

«В свое время «Кальяри» стал для меня трамплином наверх, мы вышли из серии С в серию А тогда. И потому я решил не быть эгоистом и ответить на призывы клуба. Они очень настойчиво звали меня. Даже сын Джиджи Ривы написал мне», — цитирует слова Раньери ITASportPress.

71-летний итальянец заключил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Раньери уже возглавлял «Кальяри» — с 1988 по 1991 год.

ФК Кальяри
Клаудио Раньери
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