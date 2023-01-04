Раньери рассказал, что его настойчиво звали возглавить «Кальяри»

71-летний итальянец заключил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Раньери уже возглавлял «Кальяри» — с 1988 по 1991 год.
Сегодня, 09:33
Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери рассказал о своей работе в клубе. В конце декабря 2022 года он возглавил команду.
«В свое время «Кальяри» стал для меня трамплином наверх, мы вышли из серии С в серию А тогда. И потому я решил не быть эгоистом и ответить на призывы клуба. Они очень настойчиво звали меня. Даже сын Джиджи Ривы написал мне», — цитирует слова Раньери ITASportPress.
71-летний итальянец заключил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Раньери уже возглавлял «Кальяри» — с 1988 по 1991 год.