Раньери рассказал, что его настойчиво звали возглавить «Кальяри»

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери рассказал о своей работе в клубе. В конце декабря 2022 года он возглавил команду.

«В свое время «Кальяри» стал для меня трамплином наверх, мы вышли из серии С в серию А тогда. И потому я решил не быть эгоистом и ответить на призывы клуба. Они очень настойчиво звали меня. Даже сын Джиджи Ривы написал мне», — цитирует слова Раньери ITASportPress.