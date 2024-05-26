Раньери рассказал, что хотел бы поработать в сборной Италии

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери признался, что хотел бы однажды возглавить сборную Италии.

«Я думал о том, что хотел бы еще потренировать сборную. Не получилось с Грецией, может, получится с Италией. Но пока что мне хочется посвятить время внукам», — заявил Раньери DAZN.

На данный момент итальянскую сборную тренирует Лучано Спаллетти.

72-летний Раньери возглавил «островитян» в январе 2023 года. В нынешнем розыгрыше серии А команда из Сардинии занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Клуб гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе за тур до конца чемпионата.