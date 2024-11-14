Раньери стал новым главным тренером «Ромы»

Итальянский специалист Клаудио Раньери возглавил «Рому», сообщает пресс-служба римской команды.

Контракт с 73-летним тренером рассчитан до конца сезона. После этого он займет руководящую должность в «Роме». Желто-красные в ближайшие месяцы продолжат заниматься поисками нового тренера.

«Клуб желает тренеру всего наилучшего и успехов в этой новой главе его захватывающей карьеры. Мы уверены, что он принесет дополнительную пользу команде. Добро пожаловать домой!» — говорится в заявлении римлян.

Ранее Раньери уже дважды возглавлял «Рому»: с 2009 по 2011 год и в 2019-м. Также он работал в «Челси», «Ювентусе», «Монако», «Интере» и других командах.

В мае текущего года Раньери покинул «Кальяри». При этом он отмечал, что больше не будет тренировать.