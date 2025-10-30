Видео
30 октября, 17:50

Бурова: «В Италии отношение к женщине-тренеру в мужской команде крайне скептическое»

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» рассказала об отношении к женщинам в итальянском футболе.

— В российских клубах не так много специалистов-женщин. Как обстоят дела в Италии, насколько разное отношение?

— На самом деле девушек сейчас очень много, потому что я же преподаю в Академии РФС, все вижу. Во-первых, у нас есть определенное количество выделенных мест исключительно для девушек. Собственно, именно на таком же месте я училась в Коверчано, потому что попасть туда очень сложно. Там очень большой конкурс, а я воспользовалась всеми возможными преференциями, которыми могла.

И все же женщин у нас в профессии несравнимо больше. В этом смысле, дай бог, что на меня никто не обидится, мы значительно опережаем их. Потому что Италия — очень консервативная страна с очень фундаментальной философией по всем вопросам.

Это и прелесть, и немного их останавливает от дальнейшего развития, на мой взгляд. При этом хочу быть предельно корректной, потому что люблю Италию и все, что с ней связано. Обожаю там находиться — ровно так же, как и обожаю находиться в России.

И, например, в Серии А ни в одном штабе нет женщины. 17 лет назад я с этим столкнулась в «Локомотиве», когда на меня смотрели как на белую ворону. Я была первой женщиной, начавшей работать в Премьер-лиге.

— Тогда еще, наверное, на выезд даже не брали.

— Конечно. Но сейчас в России не так. Женщина спокойно выступает в роли специалиста — неважен гендер, важен уровень. Считаю, у нашего пола много преимуществ, потому что в футбольном мире с мужскими стереотипами нужно знать как минимум в три-четыре, а может быть, в пять раз больше. То есть у женщин изначально мотивация развиваться выше, если она хочет получить работу.

В Италии, как я уже сказала, нет ни одной женщины и в принципе отношение к женщине-тренеру в мужской команде крайне скептическое. Когда я оканчивала Коверчано, меня спросили: «Слушай, в какой женской команде ты хочешь работать?» Я говорю: «Послушайте, есть еще и мужские, хотя я ничего не имею и против женских». Тем более что в России я работала с футболистками ЦСКА, плюс был в моей карьере такой клуб «Россиянка», очень давно.

Но в Италии никто даже не допускает мысли, что ты можешь работать в мужском клубе. Думаю, что этот стереотип можно изменить. Потихонечку надо это делать.

— Как раз вы можете своим примером.

— Это мы увидим дальше. Не знаю, посмотрим. (Улыбается.)

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

26 сентября Бурова, известная по работе в штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписала контракт с «Фиорентиной».

Футбол
ФК Фиорентина
Мария Бурова
