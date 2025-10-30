Видео
30 октября, 18:05

Реабилитолог «Фиорентины» Бурова рассказала о кафе во Флоренции с фанатами Кокорина

Микеле Антонов
Корреспондент

Тренер-реабилитолог «Фиорентины» Мария Бурова в интервью «СЭ» рассказала о работе с экс-нападающим «фиалок» Александром Кокориным.

— Многие игроки прямо говорят, что боятся даже выходить на поле из-за того, что там ударят или еще что-то случится. Кокорин недавно говорил похожее.

— Могу сказать, что если вернуться к вопросу об уникальных футболистах в физическом плане — это Саша Кокорин. Он мог делать быструю работу — причем долго. Обычно два этих качества не сочетаются. Кокорин достаточно эксплозивный, взрывной игрок на поле. Мы и сейчас с ним поддерживаем отношения, общаемся, опять же, в силу того, что длительный период времени провели вместе.

Есть одно кафе, где можно купить самый лучший кофе во Флоренции. Там есть наклейки с изображением Саши в форме «Фиорентины».

На самом деле мне очень обидно, что у Сани не получилось закрепиться в «Фиорентине», потому что, я считаю, это выдающийся футболист.

Александр Кокорин, Давида Де&nbsp;Хеа и&nbsp;Мария Бурова.«В «Фиорентине» Кокорина все знают и вспоминают. А де Хеа здоровается по-русски». Интервью российского тренера «фиалок» Марии Буровой

34-летний Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. Кипрский клуб дважды арендовал форварда у «Фиорентины», а летом 2024 года подписал полноценный контракт с форвардом.

В сезоне-2024/25 Кокорин провел 30 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

