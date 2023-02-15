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Италия

Сегодня, 06:42

«Реал» летом собирается подписать Кварацхелию в случае неудачи с переходом Мбаппе

Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP
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«Реал» может попытаться подписать полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию летом этого года, сообщает Fichajes.

По данным источника, главной целью мадридского клуба в предстоящем трансферном окне, по-прежнему будет являться форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В случае неудачи с подписанием француза, «Реал» может переключиться на хавбека «Наполи». В Мадриде расценивают его в качестве игрока ротации.

Контракт Кварацхелии с «Наполи» действует до лета 2027 года. В этом сезоне на счету 22-летнего грузина 23 матча, 11 голов и 14 передач за неаполитанский клуб.

Килиан Мбаппе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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