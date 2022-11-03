«Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за Кварацхелией

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вызывает интерес со стороны главных европейских клубов, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

За 21-летним полузащитником следят сразу пять топ-клубов. «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхем» и «Ливепуль» в этом списке. Скауты клубов находятся в Италии и наблюдают за выступлениями Хвичи.

Руководство «Наполи» не собирается продавать игрока в ближайшее время. Грузинский хавбек перешел из батумского «Динамо» в «Наполи» в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 17 матчах, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.