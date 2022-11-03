Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:36

«Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за Кварацхелией

Telegram Новости

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вызывает интерес со стороны главных европейских клубов, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

За 21-летним полузащитником следят сразу пять топ-клубов. «Реал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхем» и «Ливепуль» в этом списке. Скауты клубов находятся в Италии и наблюдают за выступлениями Хвичи.

Руководство «Наполи» не собирается продавать игрока в ближайшее время. Грузинский хавбек перешел из батумского «Динамо» в «Наполи» в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 17 матчах, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Наполи
ФК Реал
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Отвратительно». Мать Макгрегора обвиняют в расизме — досталось и самому Конору
Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Милан» ведет переговоры с Жиру о продлении контракта