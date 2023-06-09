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Италия

Сегодня, 19:42

«Реал» рассматривает Лаутаро Мартинеса в качестве альтернативы Кейну

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» может подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, если не сумеет достичь успеха в переговорах по нападающему «Тоттенхэма» Харри Кейну, сообщает FootMercato.

По информации источника, приоритетом «Реала» остается англичанин, но если договориться не выйдет, мадридцы переключат внимание на аргентинца.

В текущем сезоне Мартинес сыграл в 56 матчах во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
ФК Тоттенхэм Хотспур
Лаутаро Мартинес
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