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Рейндерс: «Я еще не подписал новый контракт с «Миланом», но мы почти у цели»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс поделился мнением о возможном продлении контракта.

«Я готов подписать новый контракт с «Миланом», и я так счастлив! Это огромный клуб, и продление контракта после всего лишь одного сезона значит очень много. Я еще не подписал контракт, но мы почти у цели», — приводит слова Рейндерс журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 26-летний голландец провел 17 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи. Текущеее соглашение рассчитано до лета 2028 года.

ФК Милан
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