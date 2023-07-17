Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:45

Рейндерс во вторник подпишет контракт с «Миланом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс в ближайшее время станет игроком «Милана», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний голландец в понедельник прилетит в Милан. На вторник у него назначено медицинское обследование, сразу после которого он должен подписать контракт с «россонери».

Рейндерс выступает за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?
Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу
Сенатор Шейкин рекомендовал россиянам срочно поменять пароли от соцсетей
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» и «Интер» поборются за форварда сборной Ирана Тареми