Рейндерс во вторник подпишет контракт с «Миланом»

Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс в ближайшее время станет игроком «Милана», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний голландец в понедельник прилетит в Милан. На вторник у него назначено медицинское обследование, сразу после которого он должен подписать контракт с «россонери».

Рейндерс выступает за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.