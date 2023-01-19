Рианчо уверен, что Кварацхелия способен заиграть в топ-клубах Европы

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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия способен заиграть в любом топ-клубе Европы.
«Играть в больших клубах Европы — непросто, нужно демонстрировать профессионализм каждый день. Учитывая то, как успешно Хвича играет в «Наполи», думаю, он способен заиграть в топ-клубах Европы. Он уже адаптирован к европейскому футболу», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».
21-летний полузащитник перешел в «Наполи» в июле 2022 года, на его счету 9 голов и 12 результативных передач в 20 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования