Сегодня, 12:32
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).
«Он лидер команды. Сомнения были: а не пересидел ли Хвича в России? Получается, что не пересидел у нас. Главный вопрос, как пойдет дальше. Его игру будут изучать досконально все защитники в Италии. Думаю, что дальше ему будет труднее показывать такую результативность. «Наполи» — это потолок для Хвичи? Должно сложиться много факторов для перехода в топ-клуб. Какой стиль новой команды, будет ли она подстраиваться под Хвичу и его манеру игры», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.
Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования