Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Он лидер команды. Сомнения были: а не пересидел ли Хвича в России? Получается, что не пересидел у нас. Главный вопрос, как пойдет дальше. Его игру будут изучать досконально все защитники в Италии. Думаю, что дальше ему будет труднее показывать такую результативность. «Наполи» — это потолок для Хвичи? Должно сложиться много факторов для перехода в топ-клуб. Какой стиль новой команды, будет ли она подстраиваться под Хвичу и его манеру игры», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

4 октября 21-летний Кварацхелия забил гол и сделал результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот забитый мяч стал первым в ЛЧ.

Ранее Кварацхелия играл за «Динамо» из Батуми, «Рубин», «Локомотив» и другие команды.