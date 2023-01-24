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Италия

Сегодня, 21:27

Роберто Де Дзерби в числе кандидатов на замену Аллегри в «Ювентусе»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби может возглавить «Ювентус», сообщает Daily Mail.

По данным источника, специалист входит в список кандидатов на замену Массимилиано Аллегри. Сам тренер ранее заявлял, что готов возглавить клуб серии А. Его соглашение с «Брайтоном» рассчитано до лета 2026 года.

Помимо Де Дзерби «Ювентус» рассматривает кандидатуры главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и экс-тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

«Ювентус» занимает 10-е место в серии А. С клуба сняли 15 очков из-за финансовых нарушений.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
Роберто Де Дзерби
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