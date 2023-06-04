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Италия

Сегодня, 14:52

Роберто Манчини может возглавить «Наполи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может возглавить «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Информируется, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис ведет переговоры с Манчини. Де Лаурентис пообщался с 58-летним специалистом на предмет его намерений и планах.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в назначении главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау.

29 мая Лучано Спаллетти официально подтвердил, что покинет «Наполи» по окончании сезона. Команда под его руководством впервые с 1990 года выиграла чемпионат Италии.

Роберто Манчини
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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