Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды.

58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии (1:1, пенальти 3:2). После этого итальянцы не сумели пройти отбор на ЧМ-2022.

После двух матчей Италия с 3 очками занимает третье место в отборочной группе к Евро-2024.