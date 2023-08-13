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Италия

Сегодня, 14:55

Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
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Сборная Италии объявила об уходе Роберто Манчини с поста главного тренера национальной команды.

58-летний специалист подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни.

Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала победителем Евро-2020, обыграв в финале сборную Англии (1:1, пенальти 3:2). После этого итальянцы не сумели пройти отбор на ЧМ-2022.

После двух матчей Италия с 3 очками занимает третье место в отборочной группе к Евро-2024.

Роберто Манчини
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Сборная Италии по футболу
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