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Сегодня, 21:15

«Рома» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Рома» встретится с «Аталантой» в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Рома» и «Аталанта» встретятся в матче 14-го тура итальянской серии А в понедельник, 2 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Рома» — «Аталанта» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Италия. Серия А. 14-й тур
02 дек, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Аталанта

В 13 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 13 очков, «Аталанта» — 28. В предыдущем матче серии А «Рома» проиграла «Наполи» (0:1), а «Аталанта» победила «Парму» (3:1).

Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
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