«Рома» встретится с «Аталантой» в матче чемпионата Италии

«Рома» и «Аталанта» встретятся в матче 14-го тура итальянской серии А в понедельник, 2 декабря. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Рома» — «Аталанта» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В 13 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 13 очков, «Аталанта» — 28. В предыдущем матче серии А «Рома» проиграла «Наполи» (0:1), а «Аталанта» победила «Парму» (3:1).