«Рома» подписывает вингера «Буде-Глимта» Сольбаккена. Он забил три гола римлянам в прошлом году

«Рома» подписывает вингера «Буде-Глимта» Олу Сольбаккена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшие часы 24-летний норвежец прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Сольбаккен перейдет в «Рому» бесплатно, так как его контракт с «Буде» истекает в конце декабря этого года.

В розыгрыше Лиги конференций сезона-2021/22 Сольбаккен забил в ворота «Ромы» 3 гола в двух матчах группового турнира.

В текущем сезоне хавбек провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.