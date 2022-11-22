«Рома» подписывает вингера «Буде-Глимта» Сольбаккена. Он забил три гола римлянам в прошлом году

22 ноября, 08:53
«Рома» подписывает вингера «Буде-Глимта» Олу Сольбаккена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, в ближайшие часы 24-летний норвежец прибудет в Рим для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
Сольбаккен перейдет в «Рому» бесплатно, так как его контракт с «Буде» истекает в конце декабря этого года.
В розыгрыше Лиги конференций сезона-2021/22 Сольбаккен забил в ворота «Ромы» 3 гола в двух матчах группового турнира.
В текущем сезоне хавбек провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.
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Основные источники исследования