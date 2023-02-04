«Рома» обыграла «Эмполи» и поднялась на третье место в серии А

Сегодня, 21:55
«Рома» обыграла «Эмполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0.
Голами в составе победителей отметились Роджер Ибаньес и Тэмми Абрахам. Пауло Диабла отдал две результативные передачи.
«Рома» поднялась на третье место в турнирной таблцие серии А, набрав 40 очков. «Эмполи» находится на 10-й строчке (26).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования