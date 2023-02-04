«Рома» обыграла «Эмполи» и поднялась на третье место в серии А

«Рома» обыграла «Эмполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 2:0. Голами в составе победителей отметились Роджер Ибаньес и Тэмми Абрахам. Пауло Диабла отдал две результативные передачи. «Рома» поднялась на третье место в турнирной таблцие серии А, набрав 40 очков. «Эмполи» находится на 10-й строчке (26).