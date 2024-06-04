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Сегодня, 22:46

«Рома» готова подписать Хуммельса летом 2024 года

Владислав Корегин
Матс Хуммельс.
Фото Global Look Press
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить свою карьеру в серии А, сообщает Football Italia.

По информации источника, в подписании 35-летнего немца заинтересована «Рома», рассматривающая футболиста в качестве усиления оборонительной линии перед началом следующего сезона.

В данный момент игрок обдумывает возможность перехода в новую для себя команду, которая предложит ему длительный контракт. При этом он готов пойти на снижение заработной платы.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт истекает 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Хуммельса в 5 миллионов евро.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рома
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