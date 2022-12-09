«Рома» готова заключить со Смоллингом новый контракт

«Рома» планирует продлить контракт с английским защитником Крисом Смоллингом. Клуб хочет в ближайшее время обсудить детали соглашения, чтобы отпугнуть «Интер», который заинтересован в трансфере 33-летнего исполнителя.

По данным Gazzetta dello Sport, «Рома» предложила игроку новое трудовое соглашение с сокращением заработной платы. Сейчас футболист получает 3,5 миллиона евро в год. Действующий договор между сторонами истекает летом 2023 года.

В этом сезоне серии А защитник провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.