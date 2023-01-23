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Италия

23 января, 23:14

«Рома» хочет подписать Зиеша на замену Дзаньоло

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» хочет подписать полузащитника «Челси» Хакима Заиеша, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер римлян Дозе Моуринью видит в 29-летнем марокканце замену полузащитнику Николо Дзаньоло, который хочет покинуть команду.

В текущем сезоне Зиеш провел за лондонскую команду 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По сведениям источника, лондонцы готовы рассмотреть предложения по марокканцу. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ньюкасл».

ФК Рома
ФК Челси
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