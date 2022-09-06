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Италия

6 сентября, 18:24

«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Залевски до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент

«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Николой Залевски. Римский клуб предлагает вингеру новое соглашение до 2027 года, пишет инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт 20-летнего польского футболиста истекает в 2025 году.

«Джаллоросси» хотят продлить сотрудничество с Залевски, чтобы обезопасить себя от попыток трансфера со стороны европейских грандов. Сообщается, что главный тренер Жозе Моуринью очень высоко оценивает таланты футболиста.

В нынешнем сезоне Залевски не отличился ни одним голевым действием за 4 матча в итальянской серии А.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Польши в 12 миллионов евро.

ФК Рома
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