«Рома» хочет выкупить Вайналдума у «ПСЖ». Игрок восстанавливается после серьезной травмы

«Рома» обсуждает с «ПСЖ» выкуп полузащитника Джорджиньо Вайналдума, сообщает Calciomercato.

Контакты с парижским клубом ведет спортивный директор римлян Тьягу Пинту.

В договоре Вайналдума, который находится в «Роме» на правах аренды, есть опция выкупа в размере 8 миллионов евро. В рамках переговорного процесса «Рома» рассчитывает получить скидку.

В нынешнем сезоне Вайналдум принял участие в одном матче за «Рому» в серии А и не отметился результативными действиями. Он получил серьезную травму на тренировке римской команды.