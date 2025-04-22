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Италия

22 апреля, 18:36

«Рома» и «Милан» связались с Анчелотти

Камила Абдурахманова
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«Рома» и «Милан» вышли на связь с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти с целью предложить ему возглавить их команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 65-летний тренер готов рассмотреть предложения от итальянских клубов. «Рома» и «Милан» ожидают ответа от Анчелотти.

Анчелотти уже имел опыт работы в Италии, где тренировал «Реджину», «Парму», «Ювентус», «Милан» и «Наполи».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анчелотти могут уволить из «Реала» по окончании нынешнего сезона, хотя его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Карло Анчелотти
ФК Милан
ФК Реал
ФК Рома
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