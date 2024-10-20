Гол Мартинеса принес «Интеру» выездную победу над «Ромой»

«Интер» на выезде победил «Рому» в матче 8-го тура серии А — 1:0. Гол на 60-й минуте забил капитан гостей Лаутаро Мартинес.

У «нерадзурри» в первом тайме из-за травм не смогли продолжить матч хавбек Хакан Чалханоглу и защитник Франческо Ачерби.

«Интер» одержал третью победу подряд в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги набрала 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

У «Ромы» прервалась серия из пяти матчей без поражений — 2 победы и 3 ничьих. Римляне с 10 очками занимают 10-е место в таблице серии А.