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Сегодня, 20:15

«Рома» — «Интер»: смотреть трансляцию матча серии А онлайн

«Рома» и «Интер» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рома» и «Интер» встретятся в 8-м туре итальянской серии А в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ», трансляция начнется за пять минут до матча. Смотреть встречу римлян и миланцев также можно на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

С ключевыми событиями игры «Рома» — «Интер» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 8-й тур
20 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Интер

В 9 турах чемпионата Италии «Рома» набрала 10 очков, «Интер» — 14. В предыдущем туре римляне сыграли вничью с «Монцей» (1:1), а миланцы победили «Торино» (3:2).

ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома

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