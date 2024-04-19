Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:04

«Рома» интересуется вингером «Ювентуса» Кьезой

Telegram Дзен

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Рому», сообщает Tutto sport.

По информации источника, римский клуб может подписать игрока летом 2025 года, когда перестанет действовать его контракт с черно-белыми. Отмечается, что главный тренер «волков» Даниеле Де Росси лично хочет видеть футболиста в команде.

В текущем сезоне 26-летний Кьеза сыграл 29 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.

Даниеле Де Росси
Федерико Кьеза
Футбол
ФК Рома
ФК Ювентус
0
Читайте также
Gracenote: США выиграют медальный зачет Олимпиады-2024
Жена легендарного Фрума оскорбила палестинцев и мусульман
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
«Семак приелся? Фергюсон 27 лет в «МЮ» работал и не приедался». Семшов — о чемпионской гонке в РПЛ, увольнении Лички и следующем тренере «Спартака»
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рома» не планирует продлевать контракт с Лукаку