«Рома» интересуется вингером «Ювентуса» Кьезой

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза может перейти в «Рому», сообщает Tutto sport.

По информации источника, римский клуб может подписать игрока летом 2025 года, когда перестанет действовать его контракт с черно-белыми. Отмечается, что главный тренер «волков» Даниеле Де Росси лично хочет видеть футболиста в команде.

В текущем сезоне 26-летний Кьеза сыграл 29 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.