«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в римском дерби

Сегодня, 22:01
«Лацио» с минимальным счетом победил «Рому» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Автором победного мяча стал полузащитник Фелипе Андерсон, который отличился в первом тайме.
«Лацио» набрал 27 очков и теперь занимает третье место в серии А. «Рома» откатилась на пятую строчку, имея в активе 25 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования