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«Рома» — «Лацио»: трансляция матча чемпионата Италии

«Рома» и «Лацио» сыграют в чемпионате Италии 5 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Рома» и «Лацио» сыграют в 19-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 5 декабря. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Римское дерби в прямом эфире будут транслировать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru. Кроме того, матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

За ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Лацио» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 19-й тур
05 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Лацио

В чемпионате Италии-2024/25 «Рома» провела 18 матчей, набрала 20 очков и располагалась на 10-м месте в турнирной таблице серии А, а «Лацио» с 40 очками после 18 игр шел четвертым.

ФК Лацио
ФК Рома
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