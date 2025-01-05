«Рома» и «Лацио» сыграют в 19-м туре чемпионата Италии в воскресенье, 5 декабря. Матч пройдет на «Олимпийском стадионе» в Риме (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Римское дерби в прямом эфире будут транслировать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также сайт matchtv.ru. Кроме того, матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

За ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Лацио» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В чемпионате Италии-2024/25 «Рома» провела 18 матчей, набрала 20 очков и располагалась на 10-м месте в турнирной таблице серии А, а «Лацио» с 40 очками после 18 игр шел четвертым.