«Рома» может автоматически продлить контракт с нападающим Эль-Шаарави

Контракт нападающего Стефана Эль-Шаарави с «Ромой» истекает летом 2023 года. Однако римский клуб может автоматически на год продлить контракт с футболистом, сообщает Calciomercato.

«Рома» пока не приняла решение по будущему 30-летнего итальянца, так как он еще не убедил главного тренера Жозе Моуринью в своей необходимости для команды.

В нынешнем сезоне Эль-Шаарави провел 14 матчей за римлян во всех турнирах и забил 1 гол.