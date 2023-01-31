«Рома» может купить полузащитника «Аякса» Тадича

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич попал в сферу интересов «Ромы», сообщает журналист Николо Скира.

«Волки» уже согласовали с 34-летним игроком личный контракт на два с половиной года.

«Рома» также надеется договориться с «Аяксом» о сумме трансфера до закрытия трансферного окна. Трудовое соглашение серба с амстердамским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов хавбек отыграл 19 матчей, забил четыре гола и сделал десять результативных передач.