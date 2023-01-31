«Рома» может купить полузащитника «Аякса» Тадича

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Полузащитник «Аякса» Душан Тадич попал в сферу интересов «Ромы», сообщает журналист Николо Скира.
«Волки» уже согласовали с 34-летним игроком личный контракт на два с половиной года.
«Рома» также надеется договориться с «Аяксом» о сумме трансфера до закрытия трансферного окна. Трудовое соглашение серба с амстердамским клубом рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов хавбек отыграл 19 матчей, забил четыре гола и сделал десять результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования