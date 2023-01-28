«Рома» может наказать Дзаньоло за отказ переходить в «Борнмут»

«Рома» осталась недовольна отказом полузащитника Николо Дзаньоло переходить в «Борнмут» в это трансферное окно.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб примет дисциплинарные меры к 23-летнему итальянцу.

Ранее стало известно, что игрок отказался от перехода в английский клуб, который был готов удовлетворить требуемые «Ромой» условия. Римляне хотели получить около 35 миллионов евро за трансфер.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.