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Италия

Сегодня, 16:51

«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» готовится принять дисциплинарные меры против полузащитника команды Николо Дзаньло. Клуб может отстранить его до конца сезона, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

«Борнмут» предложил «Роме» 30 миллионов евро без учета бонусов, а также 10% от суммы последующей продажи. Римляне приняли это предложение, однако сам футболист отказался встречаться со спортивным директором «Борнмута» и подписывать контракт.

23-летний Дзаньоло надеется уйти из «Ромы» в июне, когда, как ожидается, у него будет больше предложений. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.

В этом сезоне Дзаньоло сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

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