«Рома» планирует завершить строительство нового стадиона до 2027 года

Генеральный директор «Ромы» Пьетро Берарди представил властям города технико-экономическое обоснование нового стадиона римлян.

В клубе рассчитывают завершить строительство к 2027 году, когда «Роме» исполнится 100 лет. Власти Рима, в свою очередь, пообещали проанализировать предложение и представить его жителям города.

Сейчас «Рома» вместе с «Лацио» выступает на Олимпийском стадионе, который принадлежит городским властям. Как отмечает Football Italia, это в том числе ограничивает клубы в доходах.