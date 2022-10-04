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Италия

Сегодня, 08:36

«Рома» планирует завершить строительство нового стадиона до 2027 года

Руслан Минаев

Генеральный директор «Ромы» Пьетро Берарди представил властям города технико-экономическое обоснование нового стадиона римлян.

В клубе рассчитывают завершить строительство к 2027 году, когда «Роме» исполнится 100 лет. Власти Рима, в свою очередь, пообещали проанализировать предложение и представить его жителям города.

Сейчас «Рома» вместе с «Лацио» выступает на Олимпийском стадионе, который принадлежит городским властям. Как отмечает Football Italia, это в том числе ограничивает клубы в доходах.

ФК Рома
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