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«Рома» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А

«Рома» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Пауло Дибала, игрок ФК «Рома».
Фото Global Look Press
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«Рома» на своем поле примет «Наполи» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рома» — «Наполи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 22-х туров серии А команда из Рима набрала 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 53 баллами идет на первой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 23-й тур.
02 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
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