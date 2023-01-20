«Рома» не включит Дзаньоло в заявку на матч со «Специей»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло пропустит матча 19-го тура чемпионата Италии против «Специи», сообщает Sky Italia.

Римский клуб специально не включит футболиста в заявку, чтобы не рисковать его здоровьем.

Стороны не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2024 года. Римляне оценивают футболиста в 35-40 миллионов евро и готовы продать его в зимнее трансферное окно.

На данный момент основным претендентом на 23-летнего итальянца называется «Тоттенхэм».

В сезоне-2022/23 23-летний Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».