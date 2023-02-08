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Италия

Сегодня, 23:12

«Рома» объявила о продаже Дзаньоло в «Галатасарай»

Руслан Минаев
Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press
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«Рома» объявила о продаже полузащитника Николо Дзаньоло в «Галатасарай». О деталях сделки не говорится.

Сообщалось, что турецкий клуб заплатит за хавбека 15 миллионов евро плюс 5 миллионов в качестве бонусов. Деньги будут отправлены четырьмя платежами.

Сам игрок подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 3 миллиона евро в год. В соглашении Дзаньоло будет прописана сумма выкупа за 30 миллионов евро.

В текущем сезоне он сыграл за «Рому» в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

ФК Галатасарай
ФК Рома
Николо Дзаньоло
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Директор «Ромы»: «Мы хотели купить одного игрока, но не смогли потому что Дзаньоло отказался переходить в «Борнмут»