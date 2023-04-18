«Рома» отправила в отставку гендиректора после обыска в штаб-квартире клуба

Сегодня, 11:20
«Рома» на официальном сайте объявила об увольнении генерального директора Пьетро Берарди.
Причины отставки функционера не уточняются.
В начале апреля сообщалось, что сотрудники Финансовой гвардии Италии провели обыски и выемку документов в штаб-квартире «Ромы». Кроме того, расследования ведутся в отношении «Лацио» и «Салернитаны». Нынешние и бывшие директора трех вовлеченных клубов также находятся под следствием.
Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков в период с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала.