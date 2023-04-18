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Италия

Сегодня, 11:20

«Рома» отправила в отставку гендиректора после обыска в штаб-квартире клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» на официальном сайте объявила об увольнении генерального директора Пьетро Берарди.

Причины отставки функционера не уточняются.

В начале апреля сообщалось, что сотрудники Финансовой гвардии Италии провели обыски и выемку документов в штаб-квартире «Ромы». Кроме того, расследования ведутся в отношении «Лацио» и «Салернитаны». Нынешние и бывшие директора трех вовлеченных клубов также находятся под следствием.

Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков в период с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала.

Источник: ФК Рома
Футбол
ФК Рома
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