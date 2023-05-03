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Италия

Сегодня, 14:34

«Рома» определилась с ценой на Абрахама

Виктория Кравченко
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«Рома» определилась с ценой на нападающего Тэмми Абрахама, который летом может покинуть команду, сообщает Calciomercato,

По данным источника, римляне отпустят игрока не менее чем за 40-45 миллионов евро. В форварде заинтересованы топ-клубы АПЛ, среди который «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Абрахама с «Ромой» истекает летом 2026 года. Он перешел в клуб из «Челси» в 2021 году. У лондонцев есть право выкупа игрока этим летом за 80 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний англичанин провел 32 матча в серии А, забив 8 голов и сделав 3 ассиста.

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