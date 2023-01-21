«Рома» отказалась от предложения «Вест Хэма» по трансферу Дзаньоло

«Рома» отказала «Вест Хэму» в продаже полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает Calciomercato.

«Молотобойцы» хотели арендовать 23-летнего хавбека с обязательством выкупа за 30 миллионов евро без учета бонусов. Римляне ответили отказом на это предложение. Они согласны только на прямую продажу игрока сборной Италии.

Стороны не могут договориться о продлении контракта, который рассчитан до июня 2024 года. Римляне оценивают футболиста в 35-40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дзаньоло забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 17 матчах за «Рому».