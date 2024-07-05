«Рома» отстранила сотрудника клуба из-за выпуска мерча с голубым цветом

Сегодня, 19:06
«Рома» отстранила директора по маркетингу из-за жалоб болельщиков на новую линейку клубного мерча, сообщает Sky Sport.
Итальянский клуб выпустил в продажу олимпийку с добавлением голубого цвета — традиционного для их главного соперника «Лацио». Болельщики обрушились с критикой на руководство «Ромы». Через некоторое время ответственный за реализацию мерча был уволен со своей должности.
В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в таблице чемпионата Италии и квалифицировалась в Лигу Европы.