29 октября, 18:00
«Рома» и «Парма» встретятся в 9-м туре серии А в среду, 29 октября. Начало игры на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) — в 20.30 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.25 мск.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Парма» можно в матч-центре нашего сайта.
После восьмого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Рома» набрала 18 очков и занимала второе место в чемпионате. «Парма» с 7 очками расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице.