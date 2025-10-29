«Рома» и «Парма» сыграют в чемпионате Италии 29 октября

«Рома» и «Парма» встретятся в 9-м туре серии А в среду, 29 октября. Начало игры на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.

29 октября, 20:30. Olimpico (Рим)

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 20.25 мск.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Рома» — «Парма» можно в матч-центре нашего сайта.

После восьмого тура в чемпионате Италии-2025/26 «Рома» набрала 18 очков и занимала второе место в чемпионате. «Парма» с 7 очками расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице.