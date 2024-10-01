«Рома» планирует продлить контракт с вратарем Свиларом

«Рома» ведет переговоры по новому контракту с вратарем Миле Свиларом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 25-летний серб близок к заключению соглашения с римлянами до конца июня 2029 года, а его зарплата вырастет с 0,9 миллиона евро в год до 2 миллионов евро в год.

Свилар выступает за «Рому» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 7 матчах команды во всех турнирах, пропустил 5 голов и провел 3 встречи на ноль.

Нынешний контракт Свилара с клубом действует до конца июня 2027 года.