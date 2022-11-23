«Рома» подписала форварда «Буде-Глимта» Сольбаккена

«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим «Буде-Глимта» Олой Сольбаккеном.

24-летний норвежец перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента. Его соглашение с римлянами вступит в силу со 2 января 2023 года и будет действовать до конца июня 2027 года.

Футболист будет играть за «Рому» под 18-м номером.

Ола Сольбаккен выступал за «Буде-Глимт» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за команду.