«Рома» подписала форварда «Буде-Глимта» Сольбаккена

23 ноября, 14:21
«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим «Буде-Глимта» Олой Сольбаккеном.
24-летний норвежец перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента. Его соглашение с римлянами вступит в силу со 2 января 2023 года и будет действовать до конца июня 2027 года.
Футболист будет играть за «Рому» под 18-м номером.
Ола Сольбаккен выступал за «Буде-Глимт» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за команду.
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Основные источники исследования