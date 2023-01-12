«Рома» предлагает Смоллингу новый контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год. Сейчас он зарабатывает на 1 миллион больше

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг продолжает переговоры с руководством клуба о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Агенты 33-летнего англичанина уже находятся в Риме. В скором времени они проведут переговоры с «Ромой» по новому контракту.

Итальянская команда предлагает Смоллингу новый договор до 2025 года с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро за сезон, что на 1 миллион меньше той суммы, которую футболист получает по действующему соглашению.

Смоллинг выступает за «Рому» с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 3 гола в 23 матчах за команду.

Контракт англичанина с римлянами действует до конца июня 2023 года.