«Рома» предложила защитника Карсдорпа «Ювентусу». Туринский клуб не заинтересован в игроке

«Рома» хочет расстаться с защитником Риком Карсдорпом в зимнее трансферное окно. «Ювентус» получил предложение приобрести 27-летнего нидерландца, сообщает журналист Николо Скира.

Однако туринский клуб отказался от данного варианта, так как в игроке не заинтересован главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри.

Ранее игрока случился конфликт с главным тренером римского клуба Дозе Моуринью. Карсдорп только недавно вернулся в расположение команды и возобновил тренировки.

Контракт защитника с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах за «Рому».