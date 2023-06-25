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Италия

Сегодня, 19:12

«Рома» продлила контракт с Белотти

Виктория Кравченко
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«Рома» заключила новое соглашение с нападающим Андреа Белотти, сообщает пресс-служба клуба.

«Это потрясающее чувство. Меня поражает масштаб Рима и нашей команды. Я рассматриваю продление контракта как логическое продолжение пути, который я начал здесь год назад», — сказал футболист.

Сообщалось, что соглашение Белотти с «Ромой» рассчитано до лета 2025 года.

В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Андреа Белотти
ФК Рома
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