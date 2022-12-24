«Рома» продолжает переговоры с Депаем

«Рома» не отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью со своим окружением будет настаивать на том, чтобы убедить голландца покинуть каталонский клуб уже в январе.

В ближайшее время Депай должен провести личную встречу с главным тренером «Барсы» Хави.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.