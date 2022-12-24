«Рома» продолжает переговоры с Депаем

Сегодня, 20:38
«Рома» не отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью со своим окружением будет настаивать на том, чтобы убедить голландца покинуть каталонский клуб уже в январе.
В ближайшее время Депай должен провести личную встречу с главным тренером «Барсы» Хави.
В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.