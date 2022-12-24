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Италия

Сегодня, 20:38

«Рома» продолжает переговоры с Депаем

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» не отказался от идеи подписать нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает Sport.es.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью со своим окружением будет настаивать на том, чтобы убедить голландца покинуть каталонский клуб уже в январе.

В ближайшее время Депай должен провести личную встречу с главным тренером «Барсы» Хави.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за сине-гранатовых три матча и забил один гол. Контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов отпустить игрока за 5 миллионов евро.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Рома
Жозе Моуринью
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