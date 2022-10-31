«Рома» проявляет интерес к Мемфису Депаю

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. К игроку проявляет интерес «Рома», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее появлялась информация, что в услугах форварда заинтересован туринский «Ювентус». «Старая синьора» уже вела переговоры с Мемфисом минувшим летом, однако тогда стороны не смогли договориться по трансферу.

Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел только 3 матча за «Барселону» во всех турнирах и забил 1 гол.